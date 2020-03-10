شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتعش بعد أكبر خسارة يومية منذ حرب الخليج فى عام 1991 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربع سنوات ، وضمن محاولات الانتعاش بعد تكبد أكبر خسارة يومية منذ حرب الخليج فى عام 1991 ، مع تطلع الأسواق إلى تعهد الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا ،ويكبح توسيع عمليات التعافي استمرار ضغط العوامل الأساسية السلبية ، خاصة انهيار تحالف "أوبك بلس" وتحرك السعودية بشكل منفرد للحفاظ على حصتها السوقية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 33.71$ ، من مستوى الافتتاح عند 30.40$، وسجل أدنى مستوي عند 30.21$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 37.67$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 34.36$ ، وسجل أدنى مستوي عند 34.19$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 27.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أربع سنوات عند 27.40$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 26.75% ،وسجلت مستوي 31.30$ للبرميل الأدنى منذ شباط/فبراير 2016.

وتعد خسارة الأمس هي الأكبر بالنسبة المئوية فى يوم واحد منذ 17 كانون الثاني/يناير 1991 ،حين تهاوت أسعار النفط عقب اندلاع حرب الخليج.

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وتعاذ تلك الخسارة اليومية الأكبر فى نحو 30 عاما إلى انهيار تحالف "أوبك بلس" بعد رفض روسيا المشاركة فى خفض كبير فى الإنتاج ، وتحرك السعودية بشكل منفرد لزيادة المعروض وخفض الأسعار ،الأمر الذي جدد مخاوف اندلاع حرب أسعار عالمية.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين إنه سيبحث مع النواب من الحزب الجمهوري فى الكونغرس يوم الثلاثاء اتخاذ خطوات كبيرة لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا ،واقترح ترامب تخفيضات واسعة فى الضرائب على الرواتب.

كما تلقت السوق أيضا دعما قويا بعد تصريحات السلطات الصحية حول تباطؤ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين ،الأمر جدد آمال نجاح الحكومة الصينية فى احتواء هذا الوباء ، والذي أضر كثيرا بالاقتصاد الصيني ،وخفض مستويات الطلب على الوقود فى أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراقب الوضع فى أعقاب التراجعات الحادة فى أسعار النفط،وأشارت إلى أن محاولات التلاعب فى أسواق النفط تعزز أهمية دور الولايات المتحدة كمورد موثوق للطاقة فى جميع أنحاء العالم.

وأضافت الوزارة إن الولايات المتحدة كأكبر منتج للنفط والغاز فى العالم يمكنها تحمل التقلبات الحادة فى السوق ،وأكدت على إن نمو صناعة النفط والغاز غير التقليدية فى البلاد أدي إلى سوق أكثر آمانا ومرونة.