شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من حاجز 1.3000 وارتد صعوداً بشكل ملحوظ من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1.3150 وتمتد إلى 1.3300 بعد اختراق المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 1.2980 و1.2920 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد