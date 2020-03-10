شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً هابطاً طفيفاً ليقترب تدريجياً من مستوى 1.1325، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار اختراق مستوى 1.1457 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.1666، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1325 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1.1200 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد