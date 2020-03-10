شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتعافى مع ارتفاع سعر النفط والان نبدء بالتفاصيل

عوضت الأسهم الأوروبية جزءا من خسائرها الفادحة في الجلسة السابقة إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز في تخفيف حالة القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا . وكسب المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6 % بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش وهو جزء بسيط من خسائر أمس البالغة سبعة بالمئة. وتمكن مؤشر داكس الرئيسي في بورصة فرانكفورت من تعويض بعض خسائره بعد عمليات بيع كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 14ر1 % ليسجل 38ر10746 نقطة بعد فترة قصيرة من بدء التداول اليوم. وقاد قطاع النفط الفرعي في أوروبا المكاسب مرتفعا 3.6 % مع تعافي الخام خمسة بالمئة إثر أكبر هبوط في يوم واحد منذ نحو 30 عاما.

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