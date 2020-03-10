مصادر: الانتهاء من 55% من توصيل الغاز بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بوزارة البترول، أنه تم الانتهاء من 55 % من اجمالي الاعمال توصيل الغاز الطبيعي للحي الحكومي والمالي بالعاصمة الإدارية الجديدة موضحا أن حجم استثمارات أعمال توصيل الغاز للشبكة الارضية تبلغ حوالى31 مليون جنيه.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن تم الإنتهاء أيضا من حوالي 75% من أعمال توصيل الغاز لمحطة جاس كول المسئولة عن أعمال التكييف المركزي لمباني الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة أعمال توصيل الغاز الطمبيعي للحي الحكومي خلال الأشهر القليلة القادمة .
ونجح قطاع البترول من خلال مجموعه من الاستراتيجيات المتعلقة بخطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكذلك خطة التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات بالوصول إلى معدلات غير مسبوقة منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن.
كما تعد الطفرة التى شهدتها تلك المعدلات خلال الفترة الماضية أحد ثمار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا، للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات للمبلغ الذى يساهم به المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة وفيما يلي أهم الأرقام والمعدلات التى وصلت إليها تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي والتى كانت كالتالي تم توصيل الغاز الطبيعى لـ724 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يوليه 2019 إلى يناير 2020.
كما بلغ إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى 10 ملايين و750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020 وأيضا الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلي 45 منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية.
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