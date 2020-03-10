شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يسترد 11 وحدة سكنية متعدى عليها ويضبط 8 معدات ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم استرداد 11 وحدة سكنية شاغرة مملوكة لجهاز المدينة، فور رصد التعدى عليها من قبل مجهولين، وذلك استناداً لمبدأ سيادة القانون لاستيداء حق الدولة، ومنع التعدى على الوحدات غير المشغولة بالمدينة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى: جاءت الحملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، وأسفرت عن إخلاء تلك الوحدات وتمكنت اللجنة من تأمينها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، كما تم تكليف اللجنة المختصة بالمرور الدورى بمتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصص له،م بهدف عدم التعدى عليها من أى عناصر تخريبية، وحفاظا على الممتلكات العامة.

وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم ضبط 8 معدات ثقيلة(سيارات - خلاطة) لمخالفة شروط التشغيل داخل المدينة، موضحاً أن المخالفات تنوعت بين العمل بدون تشميع للسيارات، وتسريب رمال على الطريق، وإلقاء مخلفات بدون تصريح، وغير ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على المعدات، والتوجيه باستمرار الحملات على مدار اليوم حفاظاً على المظهر الحضارى لمدينة الشروق.​

‫وكان المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد أنه ضبط 22 معدة ما بين سيارات قلاب ولوادر لمخالفة اشتراطات نقل المخلفات بالمدينة، موضحاً أنه تم رصد بعض قائدى تلك المعدات بإلقاء المخلفات بالأماكن غير المخصصة، وكذا العمل بدون تصريح، وتسريب الرمال على المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى: تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإلزامهم برفع مخلفات بكميات مضاعفة لردع قائدى تلك المعدات، وتنفيذ أعمال الرفع من مركز خدمات المدينة 2 بكمية (4750م3).

‫وأضاف: يهيب جهاز المدينة بقائدى معدات النقل الثقيل بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة، والالتزام بالضوابط المنظمة لتشغيلهم، مشيراً إلى أنه لن يتم التهاون مع المخالفين فى تطبيق القانون حفاظاً على المظهر الحضارى لمدينة الشروق.

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