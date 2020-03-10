شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى للدراسات الاقتصادية: السياحة تسجل أفضل أداء خلال "أكتوبر – ديسمبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ﺗﺤﺴﻦ معظم ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ.

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ، سجل ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺃﻓﻀﻞ أﺩﺍء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ محل الدراسة "أكتوبر- ديسمبر" ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭهو ما يتماشى ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺼﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 2019.

ويمثل مؤشر بارومتر الأعمال متوسطا بسيطا لمجموعة المؤشرات الفرعية للمتغيرات الواردة فى الاستبيان وهى الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، والمخزون السلعى، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، وكذلك اتجاهات الأجور والتوظيف، والاستثمار؛ ويتم حسابه مرة للشركات الكبيرة ومرة أخرى للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتقييم الأداء وتحديد التوقعات.

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ويعود أول تقرير تم نشره لبارومتر الأعمال عام 1998، ويتناول هذا التقرير نتائج مسح لعينة تضم 121 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة على القطاعات على النحو التالى، الصناعات التحويلية 50%، والخدمات المالية 13%، والتشييد والبناء 12%، والنقل 10%، والسياحة 8%، والاتصالات 7%، وممثلة لمختلف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا لتعريف البنك المركزى الصادر فى مارس 2017

وﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﺂﺭﺍء ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ "ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ- ديسمبر" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮﻱ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻣﺴﺒﻘﺔ.

وسجل ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 65 ﻧﻘﻄﺔ في ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 53 نقطة ولا ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ برغم الزيادة في مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺩﻭﻥ المستوى المطلوب.