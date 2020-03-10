شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية سترفع إمدادات النفط فى أبريل إلى 12.3 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية اليوم الثلاثاء، إن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل.

وقال الناصر في بيان لرويترز إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وتابع الناصر أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل.