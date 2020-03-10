شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز برج العرب الجديدة يقضى على المواقف العشوائية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم نقل جميع مواقف السيارات والأتوبيسات الداخلية والخارجية إلى الموقف العمومى الجديد بالمحور المركزى بوسط المدينة على مساحة 18 فداناً بالمدينة، وذلك فى إطار الخطوات الجادة نحو التخلص من العشوائية واستعادة الانضباط وتحسين منظومة النقل الخارجى والداخلى بالمدينة.

وأضاف المهندس عصام بدوى، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات الأمنية لإزالة وغلق جميع المواقف غير الرسمية بالمدينة، وتم نقل جميع أوتوبيسات وسيارات نقل الركاب، والتى يصل عددها إلى أكثر من 400 سيارة وأتوبيس نقل خارجى، وأكثر من 200 سيارة ميكروباص نقل داخلى، موضحاً أنه تم تعديل مسارات النقل الداخلى لربط الموقف العمومى بأحياء المدينة كافة.

وأشار المهندس عصام بدوى إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة والإغلاق لأماكن انتظار السيارات العشوائية بحضور اللواء أشرف زغلول، حكمدار غرب الإسكندرية، والعقيد حازم عطية، مأمور قسم شرطة برج العرب، وقيادات وضباط شرطة التعمير بالمدينة، وممثلى عدة جهات أمنية بجانب إدارة الأمن بالجهاز، مضيفاً أنه جارٍ متابعة سير العمل، وأن الموقف الجديد يشمل أماكن انتظار سيارات الميكروباص 14 راكبا المخصصة للنقل الخارجى لكافة المحافظات، والمناطق المحيطة بالمدينة، وكذا أماكن لأوتوبيسات النقل العام، وأماكن للنقل الداخلى وسيارات التاكسى، وأماكن لانتظار السيارات الملاكى، ومبنى إدارى وكافيتريا.

وكان المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، قد شن عدة حملات لضبط المخالفات بالمدينة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع لعدد 92 محلاً تجارياً مخالفاً بـ19 قطعة أرض بمنطقة الورش الشرقية بالمدينة، وكذا سحب واسترداد 72 محلاً تجارياً بقطعة أرض تجارية بمساحة 10 آلاف م2.

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وأضاف المهندس عصام بدوى أن المخالفات تمثلت فى تغيير النشاط بقطع الأراضى بنشاط الورش إلى محال تجارية، وكذا العمل بدون تراخيص بالمحال التجارية بقطع الأرض التجارية، مشيراً إلى أن الحملات جاءت بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وفى سياق متصل أشار رئيس الجهاز إلى قيام جهاز المدينة بمواجهة حالات التعدى على شبكة المياه بالمدينة ووصلات المياه الخلسة، مؤكداً أن الجهاز لن يتهاون فى إزالة كافة التعديات على شبكة المياه، حيث تم تشكيل لجنة من المختصين بالجهاز للمرور على جميع الأحياء والمناطق الصناعية بالمدينة وتم رصد وصلات المياه غير القانونية وبلغ عدد الحالات التي تم رصدها حتى تاريخه (70) حالة، وتم التنسيق مع شرطة التعمير لإزالة هذه الوصلات واتخاذ كل الإجراءات لاستيداء حقوق الهيئة بهذا الخصوص.

وأشار المهندس عصام بدوى إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المخالفات بالمدن الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع مخالفات تغيير الأنشطة واسترداد الحقوق المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.