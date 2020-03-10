شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعوض جزءا من خسائرها مع ارتفاع سعر النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عوضت الأسهم الأوروبية جزءا من خسائرها الفادحة في الجلسة السابقة إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز في تخفيف حالة القلق حيال الاثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا .
وكسب المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.6%، وهو جزء بسيط من خسائر أمس البالغة 7%.
وقاد قطاع النفط الفرعي في أوروبا المكاسب مرتفعا 3.6% مع تعافي الخام خمسة بالمئة إثر أكبر هبوط في يوم واحد منذ نحو 30 عاما.
وساهمت أنباء الشركات في الصعود وزاد سهم إنفينيون تكنولوجيز الألمانية لصناعة الرقائق 3.3% بعدما ذكر مسئولون أمريكيون أنه ليس ثمة مخاوف متعلقة بالأمن القومي بسبب صفقتها المقترحة للاستحواذ على شركة سايبرس سيميكوندكتورز الأمريكية في صفقة بقيمة عشرة مليارات دولار.
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