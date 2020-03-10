شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران كوانتاس ستخفض طاقة الرحلات الدولية نحو 25% وترجئ طلبية لإيرباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة طيران كوانتاس الأسترالية خفض طاقة رحلاتها الدولية بما يقارب 25% على مدى الأشهر الستة المقبلة وتأجيل طلبية لطائرات إيرباص من طراز إيه 350 في إطار تغييرات جذرية ردا على تراجع الطلب من الركاب بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت شركة الطيران الأسترالية أيضا اليوم الثلاثاء، إنها تلغي خططا لإعادة شراء أسهم من السوق قيمتها 150 مليون دولار أسترالي (98.73 مليون دولار أمريكي) للاحتفاظ بالسيولة.

ولن يحصل الرئيس التنفيذي لكوانتاس ورئيس مجلس إدارتها على راتب لباقي السنة المالية الحالية، بينما لن يتلقى فريق الإدارة أي مكافآت فيما تحث الشركة كل الموظفين على الحصول على إجازة مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر.

وتعانى شركات الطيران حول العالم من تراجع حاد في الطلب بسبب تفشي المرض ووردت تقديرات الأسبوع الماضي من هيئة في القطاع تقول إن الفيروس قد يخفض الإيرادات من سفر الركاب بما يصل إلى 113 مليار دولار هذا العام.

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وقالت كوانتاس إنها لم تعد قادرة على تقديم توقعات بشأن الأثر المالي لانتشار المرض عليها.

وتوقف الشركة حاليا ما يوازي 38 طائرة وهو ما يزيد بأكثر من مثلى العدد الذي أعلنته الشهر الماضي والذي كان 18 طائرة.

وكان من المتوقع أن تطلب كوانتاس بنهاية الشهر طلبية لشراء ما يصل إلى 12 طائرة جديدة من طراز إيرباص إيه-350-1000 القادرة على قطع أطول رحلات في العالم من سيدني إلى لندن.

لكن الرئيس التنفيذي آلان جويس قال "طلبنا من إيرباص تأجيلا لهذا القرار. نفضل أن ننتظر لحين خروج فيروس كورونا من المشهد قبل أن نضع طلبية مؤكدة لإيه350".