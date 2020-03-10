شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلي عن أعلى مستوى فى 14 شهرا بعد تعهد "ترامب" بدعم الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى 14 شهرا مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، بعد تعهد رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي فى مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي من 1.1% إلى 1.1332$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1454 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1457$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.5% مقابل الدولار ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 3 حزيران/يونيو 2016 ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 1.1495$ ، بفعل عمليات البيع المفتوحة للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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ويعاذ أيضا هذا المكسب اليومي الأكبر فى نحو أربع سنوات إلى عمليات شراء العملات ذات العائد المنخفض كملاذات آمنة ، فى ظل حالة الفزع التي تسيطر على أسواق المال العالمية جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا ،وبعد انهيار أسعار النفط العالمية بأكثر من 30%.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي واحد بالمئة ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عام ونصف عند 94.65 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء إلى 0.718% ، ليواصل الارتداد من أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.318% المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع عودة المستثمرين للمخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، خاصة بعد تعهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

قال دونالد ترامب يوم الاثنين إنه سيتخذ خطوات "كبيرة" لدعم الاقتصاد بعد التشاور مع النواب الجمهوريين فى الكونغرس يوم الثلاثاء مقترحا تخفيضات واسعة فى الضرائب على الرواتب.