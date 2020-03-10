شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس لايزال سلبي– تحليل -10-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد سعر النحاس بشكل إيجابي بعد تسجيله للهدف المستقر عند 2.4500 ليشكل بدوره دعم إضافي أمام التداولات السلبية, نشير إلى أن تمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة وباقتراب المتوسط المتحرك 55 من الحاجز المتمركز عند 2.6100 يدعونا للاستمرار بترجيح التداولات السلبية والتي تتطلب الهبوط دون مستوى 2.4500 والوصول نحو الهدف السلبي التالي المستقر عند 2.3820.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6000 و 2.4500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط
كانت هذه تفاصيل خبر النحاس لايزال سلبي– تحليل -10-3-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.