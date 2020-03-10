شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس لايزال سلبي– تحليل -10-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد سعر النحاس بشكل إيجابي بعد تسجيله للهدف المستقر عند 2.4500 ليشكل بدوره دعم إضافي أمام التداولات السلبية, نشير إلى أن تمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة وباقتراب المتوسط المتحرك 55 من الحاجز المتمركز عند 2.6100 يدعونا للاستمرار بترجيح التداولات السلبية والتي تتطلب الهبوط دون مستوى 2.4500 والوصول نحو الهدف السلبي التالي المستقر عند 2.3820.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6000 و 2.4500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط