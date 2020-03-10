شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي تغيير– تحليل - 10-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات سعر البلاتين السلبية بالرغم من تذبذبه بشكل جانبي حول مستوى 875.00 لنعتمد على ثبات المقاومة الممتدة نحو 915.00 بهدف زيادة الضغط السلبي على التداولات الحالية وانتظار تسجيل الأهداف السلبية المستقرة عند 830.00 و 795.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 830.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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