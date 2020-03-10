الباوند مقابل الين يرتد بشكل صاعد-تحليل - 10-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بتداولات يوم امس مستوى 132.60 لينهي بذلك الهجوم السلبي بتحقيقه للأهداف المنتظرة سابقا وليبدأ بالتصحيح الإيجابي لنلاحظ اقترابه من الحاجز المتمثل بمستوى 137.30.
يعتمد السيناريو القادم على قوة مستوى 137.30 لنتوقع بثباته تشكيل السعر لتداولات سلبية جديدة ليكرر بذلك الضغط على مستوى 134.80 و 132.60, أما نجاح السعر بتجاوز هذا الحاجز والثبات فوقه سيزيد من فرص استئناف التصحيح الصاعد لنتوقع انجذابه بذلك نحو 138.30 و 139.75 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.30 و 134.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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