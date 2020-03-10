اليورو مقابل الين يلامس الدعم الرئيسي- تحليل - 10-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج هجومه السلبي بملامسته للدعم الرئيسي والممتد نحو 116.10 ليشكل ذلك عائق قوي أمام التداولات السلبية وليضطر للارتداد بشكل صاعد وقوي بوصوله نحو 119.23.
نشير إلى أن استمرار تذبذب السعر فوق مستوى 118.50 فإن ذلك سيزيد من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة جديدة قد تدفع به للوصول نحو 119.50 و 120.30 على التوالي, أما هبوطه دون هذا العائق سيجبره على تجديد المحاولات السلبية بهدف تجديد الضغط على الدعم الرئيسي المذكور سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.50 و 119.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الشرط
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