شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يقفز فوق المتوسط- تحليل - 10-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الغاز تذبذبه مؤخرا فوق مستوى الدعم المستقر عند 1.610 لنلاحظ بدء تشكيله لتداولات صاعدة قوية متجاوزا بذلك محور المتوسط المتحرك 55 وتحقيقه لأول الأهداف الإيجابية بملامسته لمستوى 1.870. نتوقع بثبات السعر فوق محور المتوسط المتحرك 55, وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه ضمن مستوى تشبع الشراء, تشكيل السعر لهجوم صاعد جديد ليستهدف بذلك مستوى 1.905 وصولا للحاجز المستقر حاليا عند 2.036. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.790 و 1.905 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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