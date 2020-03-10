شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الأهلي التجاري" تبحث توزيع 1.2 ريال للسهم عن العام الماضي في 31 مارس الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري دعوة الجمعية العمومية للاجتماع للانعقاد، في 31 مارس الجاري، للتصويت على توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 3.6 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1.2 ريال للسهم، تمثل نسبة 12% من رأس المال.

ومن المُقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية، على أن يتم تحديد موعد الصرف في وقت لاحق.

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وستبحث الجمعية التصديق على قرار مجلس الإدارة عن الأرباح التي تم توزيعها عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 3.3 مليار ريال، بواقع 1.1 ريال للسهم.

وستصوت الجمعية على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 4.8 مليون ريال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 11.4 مليار ريال، بالعام 2019، مقابل 9.6 مليار ريال خلال العام 2018.