شكرا لقرائتكم خبر عن الزيادة في الإيرادات تصعد بأرباح "الحمادي" 3.5% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الحمادي للتنمية والإستثمار، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 3.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 93 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 89.8 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 164.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 138.1 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في الإيرادات الناتجة عن زيادة أعداد المرضى المراجعين للعيادات الخارجية و زيادة ليالي التنويم للعام 2019.

وارتفعت الإيرادات إلى 974.1 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 893.6 مليون ريال خلال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 65.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 72.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 9.4%.