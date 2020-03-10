شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانهيار بالأسعار.. سعي كويتي لرفع سقف الإنتاج النفطي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى دولة الكويت للحفاظ على حصصها في السوق النفطية بعد الانهيار الذي حصل بالأسعار أمس نتيجة عدم التوصل لاتفاق بين أوبك وروسيا.

وما حدث من انهيار بأسعار النفط جاء عكس التوجهات التي كانت سائدة في عام 2019، وما كانت تسعى إليه أوبك بالمحافظة على الأسعار، بحسب "القبس".

وما زالت الكويت تحتفظ بزبائنها في شرق آسيا، وانها تعمل على الدخول إلى أسواق جديدة في قارة أوروبا التي أساساً تتواجد فيها وتمكنت من أن تبرم مؤخراً بعض العقود فيها لتواكب بذلك متغيرات السوق.

Advertisements

وأشارت مصادر إلى ان السعودية تعمل على إسراع عودة الإنتاج بحقل الخفجي لكي تتمكن من زيادة إنتاجها.

وبالفعل أشارت تقارير صحفية أمس، إلى أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، في أبريل المُقبل، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك وروسيا.

وقد يكون إنتاج المملكة أقرب إلى 11 مليون برميل يوميا بعد ما ضخت نحو 9.7 مليون برميل يوميا في الشهرين الأخيرين. وتبلغ طاقتها الإنتاجية 12 مليون برميل يوميا مما يعطيها القدرة في الزيادة السريعية.

وهوت أسعار النفط 10% يوم الجمعة الماضية بعد ما انتهى اتفاق استمر ثلاث سنوات بين أوبك وروسيا بعد رفض موسكو تأييد تعميق تخفيضات النفط للتأقلم مع تفشي فيروس كورونا لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.