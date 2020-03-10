شكرا لقرائتكم خبر عن جهات رقابية بالكويت تطالب المؤسسات المالية تجهيز خطة لمواجهة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلبت جهات رقابية بالكويت من المؤسسات المالية العامة والخاصة إعداد خطة طوارئ تفصيلية حول كيفية تعامل كل منها للحد من انتشار مرض كورونا خلال الفترة المقبلة، حفاظاً على الاستقرار المالي للدولة وحماية موظفي تلك الجهات.

وطلبت الجهات الرقابية من المؤسسات المالية إعداد سيناريوهات متكاملة لضمان استمرار أداء المهام الوظيفية بما يضمن حسن سير الأعمال، مع دراسة التجارب الناجحة بالصين وسنغافورة للتعامل مع مخاطر انتشار الأوبئة.

وطلبت أيضا الجهات الرقابية تفعيل دور المدقق الداخلي،لضمان انتظام العمل، مع تحديد الادارات التي يتطلب عملها الدوام الرسمي في مقر العمل، والإدارات التي يمكن لموظفيها العمل من المنزل، بحسب "القبس".