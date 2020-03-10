شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط 1.4 % في المعاملات الفورية والان نبدء بالتفاصيل

هبط سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم، بنسبة 1.4 في المئة ليصل سعره إلى 1656.24 دولارًا أمريكيًا.

وانخفض سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة، بنسبة 1.1% ليصل إلى 1657.10 دولارًا أمريكيًا.