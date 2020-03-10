أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-3-2020

نستعرض سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 10 مارس 2020، وأسعار العملات الأجنبية: سعر الدولار الأمريكي سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.64 جنيه، وبيعا 15.74جنيه. سعر اليورو​ بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء شراءً 17.72 جنيه، وبيعا 18.03جنيه. سعر الجنيه الاسترليني​ Advertisements أما الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.36 جنيه، وبيعا 20.66 جنيه. الفرنك السويسري​ وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.68 جنيه، وبيعا 17.02 جنيه سعر الـ 100 الين اليابانى أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.89جنيه، وبيعا 15.42 جنيه. سعر اليوان الصينى سجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.25جنيه، وبيعا 2.27 جنيه.

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