شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-3-2020 يسجل 15.66جنيه أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 10-3-2020، فى التعاملات الصباحية وذلك مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، مرتفعا بمقدار يترأوح ما بين الـ 3 قروش و4 قروش حيث سجل فى البنك المركزى المصرى ارتفاعا بمقدار 6 قروش ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع مقابل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى ارتفاعا بمقدار 3 قروش مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر بنك قناة السويس 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بارتفاع قدره 4 قروش، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى cib" 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بارتفاع قدره 4 قروش.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء مقابل 15.59جنيه بارتفاع قدرة 6 قروش.

15.75جنيه للبيع مقابل 15.69 جنيه بارتفاع قدرة 6 قروش

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.64جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.61 جنيه بارتفاع قدره 3 قروش.

15.74جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.71 جنيه بارتفاع قدره 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه، بارتفاع قدره قرش وأحد.

15.74جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.73 جنيه، بارتفاع قدره قرش وأحد.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.66جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه، بارتفاع قدره 4 قروش.

15.76جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.72 جنيه، بارتفاع قدره 4 قروش.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه، بارتفاع قدره 3 قروش.

15.76جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.73 جنيه، بارتفاع قدره 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه، بارتفاع قدره 4 قروش.

15.76جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.72 جنيه، بارتفاع قدره 4 قروش.

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سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.61 جنيه، بارتفاع قدره 3 قروش.

15.74جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس 15.71 جنيه، بارتفاع قدره 3 قروش.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.66 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه، بارتفاع قدره 3 قروش.

15.76جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.73 جنيه، بارتفاع قدره 3 قروش.





سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.66 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.63 جنيه، بارتفاع قدره 3 قروش.

15.76 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.73 جنيه، بارتفاع قدره 3 قروش.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.61 جنيه، بارتفاع قدره 4 قروش.

15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.71 جنيه، بارتفاع قدره 4 قروش.

قال البنك المركزى المصرى، فى آخر تقرير عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال ألفترة يوليو/نوفمبر 2019 "الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020" بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوى 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار "مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال ألفترة المناظرة من العام السابق".

وأعلن البنك المركزى المصرى، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوى 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار "مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018".

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار ألفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال ألفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.