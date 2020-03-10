شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمنتصف جلسات الأسبوع بضغوط هبوط قطاع النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها قطاعى النفط والبنوك، بسبب ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% خاسراً 6.160 نقطة ليصل إلى مستوى 4844.33 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% خاسراً 13.840 نقطة ليصل إلى مستوى 5151.38 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.09% خاسراً 3.840 نقطة ليصل إلى مستوى 4241.20 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.08%، خاسراً 3.730 ليصل إلى مستوى 4241.88 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 185.2 مليون سهم بقيمة 56.9 مليون دينار كويتى عبر 13.2 ألف صفقة.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.11%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.93%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.80%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.93%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.84%.

وجاء سهم "شركة دار الثريا العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.64%، تليه الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 12.50%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.29% ثم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 9.88%، ثم شركة الإنماء العقارية بنسبة 9.86%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، أنه سوف يتم إيقاف التداول فى أسهم 15 شركة، ة لعدم سداد رسم الاشتراك السنوى فى البورصة عن عام 2020 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 مارس وهى شركة تمكين القابضة (موقوفة)، الشركة الكويتية للكيبل التلفزيونى (موقوفة)، شركة ايفكت العقارية (موقوفة)، شركة أبيار للتطوير العقارى، الشركة العالمية للمدن العقارية، شركة المعدات القابضة، شركة برقان لحفر الآبار، شركة ياكو الطبية (موقوفة)، شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (موقوفة)، شركة أسمنت الخليج، شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (موقوفة)، شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية (موقوفة)، شركة الإثمار القابضة (موقوفة)، شركة البريق القابضة، شركة أجوان الخليج العقارية.