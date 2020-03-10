سيتى جروب: أرباح الشركات العالمية ستنخفض 10% فى 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محللون فى سيتى جروب إن أرباح الشركات العالمية الكبرى قد تنخفض 10% هذا العام مع تنامى المخاوف حيال تباطؤ اقتصادى عقب نشوب حرب أسعار بين منتجين رئيسيين للنفط السعودية وروسيا.
وقال روبرت بكلاند المحلل فى سيتى جروب فى مذكرة الليلة الماضية "تظل المخاطر قائمة على الجانب النزولي، مع انكماش محتمل لربحية السهم بين 15 و20%، وهذا يتفق مع أن نتيجة نمو الناتج المحلى العالمى 1.5%".
وكان الانخفاض الحاد لأسعار النفط والتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا من الأسباب الرئيسية لخفض توقعات البنك.
وتوقع بكلاند الأسبوع الماضى أن تنزل ربحية الأسهم العالمية نحو 10% إذا أدى فيروس كورونا لتباطؤ النمو العالمى إلى 2 % فى 2020.
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