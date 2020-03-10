شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجانات الألعاب الألكترونية لشهر رمضان القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية تأجيل مهرجانات كرة القدم الالكترونية بالأندية المصرية والتى كان مزمع تنفيذها خلال الفترة من 13 مارس الجارى وحتى منتصف إبريل القادم تحت رعاية ودعم الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ليتم تنفيذها كمهرجانات وبطولات رمضانية تقام كامسيات احتفالية بالشهر الكريم مع لاعبى وممارسى الرياضات الرقمية.

وصرح شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد المصرى، أن القرار يتماشى مع توجيهات مجلس الوزراء الأخير بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

ويهيب الاتحاد بمنظمى المسابقات الخاصة بالألعاب الالكترونية الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء والتى من شانها الوقاية من انتشار الفيروس حفاظا على الصحة العامة وسوف يتخذ الاتحاد كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات التى ستستضيف فاعليات دون توفير الاستعدادات التى من شانها الحفاظ على لاعبى وممارسى الألعاب الألكترونية ووفقا لقانون الرياضة المصرية .

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ويمثل قطاع الألعاب الإلكترونية فرصة واعدة وفريدة لمشغلى الاتصالات بالمنطقة الذين يمكنهم الاستفادة من هذه السوق سريعة النمو وتنويع أعمالهم، اعتماداً على إمكاناتهم الحالية.