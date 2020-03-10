شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع 8% بفضل آمال التحفيز وتباطؤ انتشار كورونا فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط 8% اليوم الثلاثاء لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها فى يوم واحد فى نحو 30 عاما، فى الوقت الذى يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادى محتمل فى ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا فى الصين.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الاثنين إنه سيتخذ خطوات "كبيرة" لدعم الاقتصاد الأمريكى فى مواجهة تأثير تفشى فيروس كورونا وسيبحث تخفيضات للضرائب على الرواتب مع النواب الجمهوريين فى الكونجرس اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.85 دولار أو ما يعادل 8.3% إلى 37.21 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 2.46 دولار أو 7.9% إلى 33.59 دولار للبرميل.

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ونزل الخامان القياسيان 25 % أمس الاثنين، لينخفضا لأدنى مستوياتها منذ فبراير 2016 ويسجلان أكبر تراجع بالنسبة المئوية فى يوم واحد منذ 17 يناير كانون الثانى 1991، حين تراجعت أسعار النفط عند اندلاع حرب الخليج.

وبلغت أحجام التداول فى عقد أقرب استحقاق لكلا الخامين مستويات قياسية مرتفعة فى الجلسة السابقة بعد انهيار اتفاق استمر ثلاث سنوات بين السعودية وروسيا ومنتجين كبار آخرين للنفط للحد من الإمدادات يوم الجمعة.

وارتفعت الأسهم الآسيوية وصعدت عائدات السندات من مستويات تاريخية متدنية فى الوقت الذى أدت فيه تكهنات بتحفيز منسق من جانب بنوك مركزية وحكومات فى أنحاء العالم إلى تهدئة حالة البيع من جانب المستثمرين المذعورين.

كما تلقت المعنويات دفعة بعد أن زار الرئيس الصينى شى جين بينغ ووهان، بؤرة تفشى فيروس كورونا، للمرة الأولى منذ بدء الوباء، وفى الوقت الذى تباطأ فيه انتشار الفيروس فى بر الصين الرئيسى بقوة.