شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض 1% مع انتعاش الأصول عالية المخاطر بدعم من آمال تحفير عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض الذهب بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء، متراجعا عن قفزة حققها فى الجلسة السابقة ليتجاوز مستوى 1700 دولار، إذ رفعت آمال إجراءات تحفيز عالمية للتخفيف من وطأة الأثر الاقتصادى لتفشى فيروس كورونا الدولار والأصول الأعلى مخاطرة.

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 1.4% إلى 1656.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2012 عند 1702.56 دولار أمس الاثنين بسبب مخاوف من الانتشار العالمى للمرض، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 % إلى 1657.10 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء استراتيجيات السوق فى آكسى كورب "بدأ الإقبال على المخاطر يعود بسبب إجراءات السياسة المالية التى تصدر عن الولايات المتحدة واليابان وهذا سلبى للذهب على المدى القصير".

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيتخذ خطوات "كبرى" لإعداد اقتصاد بلاده لمواجه أثر انتشار كورونا.

وقال وزير الاقتصاد اليابانى إن حكومته لن تتردد فى اتخاذ الخطوات الضرورية والمناسبة لموازنة الآثار الكبيرة على اقتصادها من الانتشار العالمى للفيروس.

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وقال مسئول فى وزارة المالية اليابانية إن بلاده على تواصل مع إدارة ترامب التى تعمل على حزمة اقتصادية.

وقال إينس "هذه البداية فحسب لما يمكن وصفه بتأثير الدومينو وأتوقع أن تحذو باقى الحكومات الآسيوية حذو تلك الخطوات بحزم مماثلة".

وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات متداولة مدعوم بالذهب فى العالم، إلى 30.99 مليون أوقية وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2016.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2502.99 دولار للأوقية بعد أن لامس مستوى قرب أقل سعر فى شهر فى الجلسة السابقة.

وزادت الفضة 0.2% إلى 17.01 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.5% إلى 875.24 دولار للأوقية.