شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تربح 4 مليارات جنيه فى 10 دقائق.. وارتفاع المؤشر الرئيسى 1.43% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، بعد تراجع حاد أمس بعد وفاة أول حالة مصابة بكورونا في مصر، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 598.204 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 11140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 1548 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 12729 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 4183 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل مستوى 1087 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1171 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والشركات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقارى، سى آى كابيتال القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، 300 ألف سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مجموعة عامر القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية 51 ألف سهم، 3.895 مليون سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 1000 سهم، 9 آلاف سهم، 141 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 17.5 ألف سهم.