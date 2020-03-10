شكرا لقرائتكم خبر عن الحاق العمالة تطالب بفتح معامل لتحليل المسافرون فى المطارات تخفيفا عن "الصحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حمدى إمام رئيس شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية للقاهرة، بضرورة إعادة النظر فى آلية تطبيق تحليل الـ PCR فى معامل الصحة المصرية وتسهيل خطوات التحليل لعمالتنا المصرية، وذلك من خلال فتح منافذ للتحليل الفورى فى المطارات والموانئ المصرية للكشف على المسافرين قبل سفرهم مباشرة، لافتا إلى أن فتح الأبواب لدول الخليج مرة أخرى لابد من تسهيل الإجراءت سريعا للدفع بالعمالة المتوقف سفرها حاليا.

وتابع إمام فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هذا الإجراء يأتى للتخفيف من تكدس المواطنين فى السفر إلى دول الخليج وخاصة السعودية والكويت، لافتا إلى أن توقف السفر إلى هذه الدول مؤقت لحين السيطرة على انتشار الفيروس بين الدول وبعضها.

وأكد رئيس شعبة الحاق العمالة، على ضرورة فتح منافذ للتحليل في المحافظات ضمن خطة تخفيف العبء على معامل وزارة الصحة، موضحا أن هناك لجنة للطوارئ ومتابعة الأزمات بالشعبة تواصل اجتماعاتها وتواصلها على مدار الساعة لمتابعة آخر تطورات أزمة سفر العمالة المصرية لدول الخليج وتوقف رحلات الطيران من وإلى الكويت والسعودية.

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كما أوضح، أنه فيما يخص بتأشيرات العمالة التي توجهها مصر إلى الأراضى السعودية في مختلف القطاعات والتي تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل سنويا، لم يتم حتى الآن خروج أي تعليمات بشأنها، وأن الشركات ستنتظر قرار السعودية في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، على أمل أن تفتح أبوابها مرة أخرى فى فترة زمنية قصيرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فيما يخص الحجر الصحى، والقضاء على انتشار الفيروس.