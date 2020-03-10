شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.92% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.92% رابحاً 28.28 نقطة ليصل إلى مستوى 1499.89 نقطة، بعد تراجعها الحاد أمس بضغوط مخاوف انتشار فيروس كورونا، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 4.5 مليون سهم بقيمة 890.3 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 100.97% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 4.67%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 3.79%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.16%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.68%، كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 27.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 3.42%، بى.أم.أم.أى بنسبة 1.30%، عقارات السيف بنسبة 0.51%.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.19% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.11%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.08%.

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وفى سياق آخر، أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن رفع شركة كيبوينت ترست بصفتها وصى إجمالي نسبة ملكيتها في المجموعة من 6.61% إلى 7.24% من رأس المال المدفوع ما يصل إلى 266.6 مليون سهم في بورصة البحرين وسوق دبى المالى.

وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، قد تراجع بختام تعاملات جلسة أكس الاثنين، بنسبة 5.82% خاسراً 91.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1471.62 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات والاستثمار ظهور فيروس "كورونا" في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمي للاقتصاد.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار.