شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 5.38% بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 5.38% رابحاً 111.81 نقطة ليصل إلى مستوى مستوى 2190.73 نقطة، بعد تراجع حاد شهدته جلسة أمس نتيجة انخفاض أسعار النفط ومخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم، 185.5 مليون سهم محققة ما قيمته 214 مليون درهم من خلال تنفيذ 3236 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 31 سهماً، فيما انخفض سهمين.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 9.31%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 7.22%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 6.47%، ثم قطاع السلع بنسبة 4.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.64%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.29%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 12.45%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 8.01%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.40%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبى الوطنى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.1 مليون ورقة بقيمة 64.9 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 0.86%.

وفى سياق متصل، وافق بنك المشرق، في اجتماع الجمعية العمومية العادية، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما وافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

كما وافقت الجمعية العمومية، على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بشأن صلاحيات المجلس في إصدار السندات غير القابلة للتحويل وبحد أقصى 5 مليارات دولار.