شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: مصر كافحت الحشرات بربع مليار جنيه في 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات رسمية، ارتفاع الواردات المصرية من المبيدات الحشرية خلال الفترة من "يناير/ديسمبر" 2019، حيث بلغت الواردات المصرية من هذا البند نحو 13 مليون و926 ألف دولار "224 مليون جنيه – 16 جنيه متوسط سعر الدولار"، مقابل 10 ملايين و77 ألف دولار "161 مليون و500 ألف جنيه" خلال نفس الفترة من العام السابق له 2018، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين و849 ألف دولار.

وضمت قائمة السلع الواردة ضمن نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أبرز السلع غير المعمرة، والتي سجلت واردات إجمالية بلغت نحو مليار و95 مليون دولار خلال الفترة الواردة في التقرير، موزعة بين مجموعة من السلع الأساسية على رأسها الأدوية ومحضرات صيدلة، وبلغت وارداتها نحو 188 مليون دولار، وأيضا الواردات من التفاح الطازج وبلغت 53 مليون دولار، والصابون ومحضرات التنظيف وبلغت وارداته 14 مليون دولار، وورق الكرافت وبلغت وارداته 11 مليون دولار.

وسجل إجمالي الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 6 مليار دولار، مقابل 6.44 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018.

وعزا تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الزيادة المسجلة في الواردات إلى ارتفاع واردات بعض السلع، من بينها قيمة الواردات من البترول الخام، والتي بلغت نحو 430.6 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 133.4 مليون دولار في ديسمبر 2018، كما بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية نحو 186.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 174.4 مليون دولار في ديسمبر 2018، بنسبة ارتفاع 6.9%.