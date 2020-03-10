شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتعافى – تحليل - 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 0.9338 ويستقر فوقه، مما يشير إلى توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية، والطريق مفتوح أمام اختبار مستوى 0.9435.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد مكاسب الزوج لتصل إلى 0.9588، بينما سيبقى الميل الصاعد قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.9338 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9300 والمقاومة 0.9440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد