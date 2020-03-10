شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.6670 يوم أمس وارتد هبوطاً بشكل ملحوظ من هناك، ونلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بانخفاض إضافي ليتحرك دون مقاومة القناة الهابطة، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه الأول عند 0.6430.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.6670 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6450 والمقاومة 0.6640
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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