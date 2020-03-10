شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعافى – تحليل - 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض سعر عقود خام برنت يوم أمس عند 31.50، وارتد صعوداً بشكل قوي ليستقر فوق حاجز 37.00 دولار الآن، ليبدأ ببناء مسار صاعد يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستوى 41.17 كمحطة رئيسية أولى.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 45.60 لتغطية الفجوة الهابطة التي ظهرت يوم أمس، مع الانتباه إلى أن كسر 34.60 سيوقف الموجة الصاعدة المقترحة ويضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد