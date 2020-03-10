النفط يحاول تعويض خسائره – تحليل - 10-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليقترب من حاجز 34.00 دولار، ونلاحظ أن السعر سجّل قاع صاعد أثناء تداولات يوم أمس، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لتغطية الفجوة الهابطة التي ظهرت يوم أمس.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجّحا لهذا اليوم، والهدف الرئيسي المنتظر يتواجد عند 38.04، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 31.50 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.00 والمقاومة 36.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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