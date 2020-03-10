شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً لمستوى 16.96 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الإيجابي الأول عند 17.60، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، ويحتاج السعر لتخطي المتوسط المتحرك 50 لتسهيل مهمة تحقيق الهدف المذكور.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن الفشل بالثبات فوق 16.96 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد، ليتجه نحو اختبار مستوى 16.33 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد