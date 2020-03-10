شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية الآن في طريقه لاختبار محتمل للدعم المحوري 1633.60، حيث يجد السعر صعوبة في تخطي مستوى 1689.33، بانتظار الحصول على حافز إيجابي قوي يدعم فرص تحقيق الاختراق وتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1735.50.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1633.60 والثبات دونه، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1599.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1645.00 والمقاومة 1690.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 10-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.