شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية الآن في طريقه لاختبار محتمل للدعم المحوري 1633.60، حيث يجد السعر صعوبة في تخطي مستوى 1689.33، بانتظار الحصول على حافز إيجابي قوي يدعم فرص تحقيق الاختراق وتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1735.50.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1633.60 والثبات دونه، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد وتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1599.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1645.00 والمقاومة 1690.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد