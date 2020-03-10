شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحصل على إغلاق إيجابي – تحليل - 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من البداية السلبية اليوم، إلا أن الإغلاق الإيجابي الذي حققه زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي فوق مستوى 1.3664 يجعلنا نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، بانتظار استئناف الارتفاع لزيارة مستوى 1.3800 كهدف رئيسي تالي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك فوق مستوى 1.3664 سيجبر السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو مناطق 1.3423 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3550 والمقاومة 1.3750
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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