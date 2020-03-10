شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يعيد الاختبار – تحليل - 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين ارتفاعاً ملحوظاً يوم أمس ليعوّض جزء كبير من الخسائر التي تكبّدها في الجلسات الماضية، حيث يجري عملية إعادة اختبار للدعم المكسور سابقاً عند 104.63، والذي يشكّل خط رقبة لنموذج القمة المزدوجة الذي يظهر بالصورة، بانتظار الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.

وبشكل عام، سيبقى السيناريو السلبي فعالاً ما لم يتم اختراق مستوى 104.63 والثبات فوقه، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب وزيارة مستويات 105.40 ثم 1.0670، بينما يتواجد هدفنا السلبي التالي عند 100.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.30 والمقاومة 105.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط