شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بعد محاولات اختراق مستوى 1.3150 يوم أمس، ليجري بعض التصحيح الهابط للموجة الصاعدة الأخيرة التي بدأت من مناطق 1.2738، حيث يتذبذب السعر قرب مستوى 38.2% فيبوناتشي، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي للسعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 1.3150 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3300 كهدف تالي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستويات 1.2980 والأهم فوق 1.2920.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد