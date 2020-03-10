شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج اليورو مقابل الدولار صعوبة في تخطي مستوى 1.1457، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% لكامل الانخفاض الذي تم قياسه من 1.2555 إلى 1.0778، ليجري بعض التصحيح الهابط للموجة الصاعدة الأخيرة، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك.

وحتى الآن، لا يزال السيناريو الإيجابي الإجمالي قائماً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1325 والثبات دونه، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط، بينما يمثل اختراق 1.1457 مفتاح الاندفاع نحو 1.1666 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1300 والمقاومة 1.1470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد