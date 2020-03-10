شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح أسمنت الجنوبية 137% خلال العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 137.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 463 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 195 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 483 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 215 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى زيادة إيرادات المبيعات للفترة الحالية بنسبة 46.40٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وزيادة كمية المبيعات للفترة الحالية بنسبة 16.78٪ للفترة الحالية مقارنة بالعام 2018.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.3 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 888 مليون ريال خلال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 301 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 143 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 110.5%.