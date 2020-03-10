الاقتصاد

رئيس بورصة الكويت السابق يطالب بوقف التداول أسبوع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طالب رئيس شركة بورصة الكويت السابق طلال فهد الغانم بإيقاف التداول لمدة أسبوع على الأقل.

وأوضح أنه في اقل من أسبوع، خسرت البورصة كل ما حققته من أرباح منذ ترؤسه لها في شهر يوليو 2017 بل اكثر، مضيفا أن الخسائر الكبيرة التي تحققت لن يعوضها السوق في أسبوع و لا حتى شهر فالعالم يمر بوضع استثنائي، بحسب "السياسية".

وهبط السوق الكويتي خلال الجلسات الأربع الأخيرة وسط تفاقم المخاوف من انتشار فيروس كورونا بالبلاد مع استمرار تهاوي أسعار النفط والأسهم العالمية وهو ما ينذر بالمزيد من الخسائر الفترة المقبلة.

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