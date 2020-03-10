شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية طرح مجموعة "سليمان الحبيب" السعودية 83 مرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية، المستشار المالي ومتعهد تغطية اكتتاب طرح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في السوق السعودي، أن عملية طرح أسهم المجموعة للاكتتاب العام تمت بنجاح، عبر تغطية الأسهم المطروحة من قبل المؤسسات والأفراد بنحو 83 مرة، من خلال جمع نحو 217 مليار ريال.

وقالت الشركتان في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن فترة اكتتاب الأفراد انتهت بنهاية يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 مارس 2020، وتم تخصيص 5.25 مليون سهم عادي (تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم) لشريحة المكتتبين الأفراد.

وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 224.44 ألف مكتتب، طلبوا الاكتتاب بما قيمته نحو 1.9 مليار ريال من أسهم الطرح الخاصة بشريحة المستثمرين الأفراد، والبالغ عددها 5.25 مليون سهم، بسعر 50 ريالاً للسهم الواحد، أي بنسبة تغطية قدرها 710%.

وبالتالي، سيتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب في شريحة المستثمرين الأفراد، وبعد ذلك سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على قيمة طلب كل مكتتب إلى إجمالي قيمة الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب بها، أي بنسبة تخصيص تبلغ 8.6% تقريباً.

وذكرت أنه وبناء عليه، سيتم خفض عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لشريحة المستثمرين من المؤسسات لتصبح 47.25 مليون سهم (تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم).

وكشفت الشركتان أنه بذلك تم الاكتتاب بكامل أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم، والتي تقدر قيمتها بـ2.6 مليار ريال تقريباً، وذلك بسعر 50 ريالاً للسهم الواحد، والذي يمثل الحد الأعلى من النطاق السعري المستخدم خلال فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب، وعليه، بلغت نسبة التغطية النهائية من قبل المستثمرين من المؤسسات والأفراد 8270% (83 مرة)، بقيمة تجاوزت 217 مليار ريال.

وبلغت قيمة شريحة المؤسسات للمستثمرين المحليين 195.4 مليار ريال (74.4 مرة)، شاملاً ذلك قيمة جميع الطلبات الواردة من المؤسسات الحكومية والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم والصناديق العامة.

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أما فيما يتعلق بالطلبات الواردة من الصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم، فلم يتم تضمين قيمة جميع الطلبات بل تم تسجيلها بناء على صافي قيمة الأصول، حيث فاقت الطلبات الواردة الفعلية من هذه الفئة قيمة الطلبات التي تم تضمينها في هذا البند بشكل كبير.

وبلغ إجمالي عدد المستثمرين المحليين 1503 مستثمرين، وشملت كذلك المستثمرين الخليجيين بنحو 10.8 مليار ريال (4.1 مرة)، شاملاً ذلك صناديق الاستثمار والشركات الخليجية، والبالغ عددها 72 مستثمراً.

وضمت شريحة المؤسسات أيضاً المستثمرين الأجانب بنحو 9.0 مليار ريال (3.4 مرة)، شاملاً ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة من الصناديق السيادية والشركات الاستثمارية الأجنبية واتفاقيات المبادلة، والبالغ عددها 58 مستثمراً.

وبشأن شريحة الأفراد بلغت حصيلة المستثمرين الأفراد 1.9 مليار ريال (7.1 مرة من حجم الطرح المخصص لهم أو 0.7 مرة من إجمالي حجم الطرح)، تم ضخها من قبل أكثر من 224 ألف مستثمر.

وكانت هيئة السوق المالية أصدرت في أكتوبر الماضي قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية طرح 52,5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 15% من أسهم الشركة.

وتعمل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في مجالِ إدارة وتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة والعيادات والمستوصفات ومراكز جراحة اليوم الواحد.

ويتم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية في وقت قريب بعد استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن تاريخ الإدراج في موقع السوق المالية السعودية (تداول).