شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية تكشف عن الشركات المدرجة بالسوق السعودي الأكثر تضرراً من انتشار "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة الراجحي المالية أن يجري تعديل تقديرات أرباح الشركات المدرجة بالسوق السعوديتدريجيًا في النصف الأول من عام 2020 قبل أن تستقر على الأرجح أو ترتفع في نهاية العام وسط المخاوف المتزايدة بشأن تفشي فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن الشركات الأكثر تضرراً من تداعيات تفشي الفيروس هي الشركات التي تتعرض للأسواق الآسيوية، كصادرات أو تلك التي تعتمد على واردات المواد الخام من الصين والشركات ذات الديون المرتفعة، والأسهم ذات مكررات الربحية المرتفعة لأسهمها والشركات المرتبطة بقطاعي السفر والسياحة، بحسب "العربية".

وأفاد التقرير بأن الشركات الأكثر دفاعية تجاه مخاوف الفيروس ستكون بشكل نسبي هي شركات السلع الاستهلاكية وخدمات الاتصالات وشركات الإسمنت، وبنوك التجزئة المحلية إلى حد ما.

ولفت التقرير إلى أن بعض الشركات قد لا تعكس تأثرها بتداعيات فيروس كورونا، في نتائج الربع الأول بشكل كامل، حيث قد يكون هناك عمليات بيع من المخزونات وقد يستغرق التأثير وقتًا أطول باستثناء الشركات التي تمتلك سيولة نقدية عالية.

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وقد تزداد المخاوف إذا تأثرت عوامل الطلب المحلية مثل نمو الرهن العقاري والقطاعات المتحالفة معها تراجعًا مؤقتًا.

من ناحية أخرى، يمكن أن تستفيد الشركات التي تواجه منافسة أعلى من الصادرات الصينية مثل الخزف السعودي.

وأضاف التقرير إنه وبوجه عام أوصى تقرير الراجحي المالية، بعدم الشراء في هذه الانخفاضات في ظل توقعات بتصحيح مستدام حتى الآن.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة أمس الإثنين، بخسائر تقدر بنحو 7.75% عند مستوى 6315 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال.