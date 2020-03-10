شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2016 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادي في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 2.26% إلى مستويات 104.67 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 102.36، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.02، بينما حقق الأدنى له عند 102.02.

Advertisements

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف أم-2 والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلي 3.0% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاتي/يناير الماضي والتوقعات عند 2.8%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر معدلات الآلات للشهر الماضي والتي عكست تقلص التراجع إلى 30.1% مقابل 35.6% في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فيروس كورونا في واشنطون والذي نوه من خلاله لكون إدارته ستناقش خفضاً محتملاً في ضريبة الرواتب مع الكونجرس وأنه سيكون هناك إعلانات اقتصادية "كبرى" الثلاثاء، وفي نفس السياق، أضافت إيطاليا قيود سفر للمنطقة الشمالية التي تم إغلاقها، وفي سياق أخر، فقد رفض وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين مقارنات الأوضاع الحالية مع الأزمة المالية.

ونود الإشارة، لكون المدير العام في منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم نوه بالأمس لكون خطر تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي أصبح حقيقة، مع أعربه أنه على الرغم من ذلك لا يزال من الممكن احتواء تفشي هذا الفيروس الخطير، موضحاً أنه استراتيجياً يجب التركيز علي احتواء وإيقاف انتشار الفيروس، ومضيفاً أنه متفائل بالإجراءات القوية التي تتخذها إيطاليا ويأمل في نتائج إيجابية لتلك الإجراءات.