شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ أواخر كانون الثاني/ينار من عام 2019 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.90% إلى مستويات 1.1347 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1450 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1338، بينما حقق الأعلى له عند 1.1460.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاع 1.8% مقابل تراجع 2.8% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاتها لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح أيضا ارتفاع 1.6% مقابل تراجع 2.7% في كانون الأول/ديسمبر.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهاية للتغير في التوظيف لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقراراً عند 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الرابع ومقابل 0.1% في الربع الثالث الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للمنطقة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل 0.1% القراءة السابقة للربع الثالث.

كما قد تظهر القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل استقرار النمو عند 0.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن رغبة الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على علاقات قوية مع بريطانيا، مضيفه أنه يجب على بريطانيا التفكير جدياً، والألتزام بقوانين السوق الموحد للاتحاد إذا ما كانت تريد الوصول إليه.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فيروس كورونا في واشنطون والذي نوه من خلاله لكون إدارته ستناقش خفضاً محتملاً في ضريبة الرواتب مع الكونجرس وأنه سيكون هناك إعلانات اقتصادية "كبرى" الثلاثاء، وفي نفس السياق، أضافت إيطاليا قيود سفر للمنطقة الشمالية التي تم إغلاقها، وفي سياق أخر، فقد رفض وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين مقارنات الأوضاع الحالية مع الأزمة المالية.

ونود الإشارة، لكون المدير العام في منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم نوه بالأمس لكون خطر تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي أصبح حقيقة، مع أعربه أنه على الرغم من ذلك لا يزال من الممكن احتواء تفشي هذا الفيروس الخطير، موضحاً أنه استراتيجياً يجب التركيز علي احتواء وإيقاف انتشار الفيروس، ومضيفاً أنه متفائل بالإجراءات القوية التي تتخذها إيطاليا ويأمل في نتائج إيجابية لتلك الإجراءات.